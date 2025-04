"Tive que tirar a roupa toda", diz baiana acusada de roubo em episódio racista

As baianas de receptivo são profissionais que utilizam trajes típicos para receber turistas e tirar fotos com eles. Geralmente, elas cobram uma quantia em dinheiro pelo serviço - (crédito: Reprodução/Instagram/@baianasemfreio)

Jucione Manuele, uma baiana de receptivo, foi as redes sociais para denunciar um episódio de racismo que aconteceu na Praia do Forte, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Segundo o relato, uma turista argentina a acusou de furtar sua carteira de forma injusta. O incidente ocorreu na sexta-feira (28/3).

No registro, ela aparece na delegacia ao lado de uma testemunha e do casal de turistas argentinos, para formalizar o boletim de ocorrência. De acordo com Jucione, a acusação aconteceu após ela posar para fotos com o casal de turistas. Pouco depois, a argentina percebeu que sua carteira havia sumido e imediatamente acusou a baiana de tê-la furtado.

Jucione relatou ainda que foi forçada a tirar suas roupas, incluindo o tradicional traje de baiana, para provar sua inocência. “Tive que tirar a roupa toda para mostrar que não tinha nada", desabafou a receptiva. A situação foi registrada por uma câmera de segurança, que mostra o momento em que a baiana, sob insistência da turista, retira a roupa dentro de uma loja para demonstrar que não havia cometido o furto.

Segundo o relato da brasileira, a turista encontrou a carteira em uma loja onde havia estado anteriormente. Jucione afirmou ainda que a argentina alegou que uma funcionária do estabelecimento onde ela havia esquecido o objeto teria dito que "todas as baianas de receptivo são ladras".

As baianas de receptivo são profissionais que utilizam trajes típicos para receber turistas e tirar fotos com eles. Geralmente, elas cobram uma quantia em dinheiro pelo serviço. "Sou negra, sou baiana sem freio, mas não sou ladra. Nunca peguei nada de ninguém e não tenho passagem pela polícia", afirmou Jucione em vídeo postado nas redes sociais.