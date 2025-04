Mulheres buscam uma chance nas Forças Armadas

Laís chega com o pai, José, para o alistamento. Ela sonha em ser do Exército - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Pela primeira vez, mulheres que se alistaram voluntariamente para o Serviço Militar participam da fase de seleção geral das Forças Armadas. O processo ocorreu ontem, no Centro de Seleção Permanente das Forças Armadas, em Brasília.

Ao todo, 35 jovens darão início à etapa que avalia aptidões físicas, mentais e médicas dos candidatos. As selecionadas serão incorporadas ao Exército Brasileiro em 2026, assumindo a função de soldados. A capital federal é a primeira cidade do país a receber mulheres nesse processo.

A estudante Laís Ribeiro, de 17 anos, é uma das que está prestes a realizar um sonho: ingressar nas Forças Armadas. Desde pequena, seu olhar se iluminava ao ver mulheres no meio militar, e a admiração cresceu com o tempo. "Meu sonho havia ficado um pouquinho de lado, mas, agora, voltou. Vou dar tudo de mim para entrar", afirma, entusiasmada, após passar por todas as etapas do processo seletivo.

Ao seu lado, o pai, José Aquino, de 47 anos, acompanha cada passo dessa conquista com orgulho. "Ela sempre dizia, quando passávamos por aqui: 'Pai, um dia eu quero ser militar'. E, hoje, esse dia chegou", conta. Para ele, ver a filha alcançar esse objetivo é motivo de felicidade. "Sempre disse que, se ela quisesse de verdade, conseguiria. Basta dar o primeiro passo", disse, emocionado, ao lado da filha.

O recrutamento militar segue cinco fases: alistamento, seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação. Para os homens, o serviço é obrigatório, enquanto, para as mulheres, ocorre de forma voluntária. Uma vez incorporadas, as recrutas terão os mesmos direitos e deveres dos demais soldados temporários.

Atualmente, as Forças Armadas brasileiras contam com 37 mil mulheres, representando cerca de 10% do efetivo total. A expectativa é que esse número cresça gradativamente. Hoje, a atuação das mulheres nas Forças Armadas se concentra principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística, além do acesso à área combatente por meio de concursos específicos em instituições de ensino militar.

O período de alistamento vai até 30 de junho e pode ser realizado pelo site alistamento.eb.mil.br. São 1.465 vagas (1.010 para o Exército, 300 para a Força Aérea e 155 para a Marinha).