Abril Azul: tecnologia facilita atendimento multidisciplinar de autistas

Caminhada do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, na zona sul do Rio de Janeiro - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A crescente demanda por tratamentos para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil tem gerado desafios significativos para planos de saúde e especialistas da área, especialmente devido à escassez de profissionais qualificados e à limitação das redes conveniadas. Para enfrentar essas dificuldades e otimizar o atendimento, uma healthtech catarinense desenvolveu uma solução inovadora, focada em melhorar a gestão dos tratamentos contínuos e oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado.

A plataforma Ninsaúde Clinic foi desenvolvida para atender clínicas, franquias e ambientes governamentais que lidam com tratamentos prolongados, como as Terapias ABA. O software de gestão integrado facilita o acompanhamento do paciente, permitindo aos profissionais da saúde visualizar dados como diagnósticos anteriores e evolução do tratamento de forma clara e gráfica.

O uso do prontuário digital e a possibilidade de ditar as informações durante a consulta economizam tempo e melhoram a conexão entre médico/terapeuta e paciente, promovendo um atendimento mais humanizado.

Com presença global e crescimento constante, a Ninsaúde já conecta mais de 2.800 usuários no setor da saúde. São 1.765 profissionais de saúde e 315 clínicas utilizando a plataforma no Brasil, Peru, Portugal, Honduras, Moçambique, Bolívia e Tanzânia. Com 14 anos de atuação no mercado, a healthtech registrou um crescimento de 11,04% no último ano e segue expandindo, com planos de levar sua tecnologia a novos países ao redor do mundo.

Entre as funcionalidades do projeto, destacam-se a agenda multiprofissional, telemedicina, gestão de convênios (Guias TISS) e a integração com sistemas governamentais. A automatização de processos administrativos como faturamento e análise de dados no Power BI facilita a gestão e permite que os profissionais se concentrem no cuidado direto ao paciente.

Além de ser compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a plataforma é oferecida em português, inglês e espanhol, adaptando-se às necessidades clínicas no Brasil e no exterior. Seu uso é particularmente benéfico para clínicas ABA, que exigem um acompanhamento contínuo e eficaz dos pacientes com TEA.

O sistema funciona ainda antes e depois da consulta. O paciente pode fazer sozinho o agendamento pela internet e buscar o melhor profissional conforme os sintomas ou a localização. Depois do diagnóstico, ainda no consultório, ele recebe uma receita automatizada e pode comprar os remédios sem nenhum papel. São mais de 25 mil farmácias integradas.

"Nossa solução cresceu significativamente e já opera em países da Europa e África. O mais importante é que aumentamos a produtividade de grandes clínicas, garantindo alta rentabilidade sem comprometer a qualidade, por meio da inteligência artificial que melhora a experiência do paciente.”, afirma Helton Marinho, sócio-fundador da Ninsaúde. Ele complementa: “A riqueza é poder”, trazendo uma reflexão sobre o sucesso e o impacto da tecnologia na gestão de clínicas e hospitais.