Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (6/4)

Signos astrológicos do zodíaco dentro do círculo do horóscopo - (crédito: Sarah Lötscher/Pixabay)

CONVERGÊNCIA DA DIVERGÊNCIA

Data estelar: Vênus e Marte em trígono.

Em nossa humanidade, em cada um de nós, há uma gama muito ampla de comportamentos, que vai da mais abominável brutalidade à mais elevada aproximação da consciência ao Divino, e nosso processo de evolução consiste em encontrar o ponto de equilíbrio onde convergem essas orientações aparentemente tão divergentes entre si.

Nós somos a prova que a natureza oferece de que o equilíbrio é possível, de que a harmonia que resulta do conflito emerge gloriosa e maravilhosa na forma de criatividade, e a nós cabe continuar inventando entre o céu e a terra, mas também escolher a motivação de nossas invenções.

Podemos nos motivar pela brutalidade, podemos nos motivar pela divindade, mas melhor mesmo seria que fôssemos humanos, totalmente humanos, e nos motivássemos todos pela convergência da divergência.





































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mantenha o movimento, mesmo que não haja foco suficiente para entender em que direção seria melhor orientar esse movimento. Mantenha o movimento porque isso, pelo menos, vai agregar saúde ao seu corpo e alma.







TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Talvez nem tudo seja do seu agrado, porém, isso não quer dizer que você deva se deixar levar pelo desagrado, porque, olhando bem, não tem nada de muito errado acontecendo, as coisas apenas não são como você as deseja.







GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Socialize, mas não com qualquer pessoa, selecione a dedo as pessoas com quem socializar, misturando interesses com boa vontade, porque a vida é assim mesmo, tudo acontece junto e ao mesmo tempo. Em frente.









CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A companhia das pessoas é muito boa, mas também cansa, e agora sua alma precisa estar à sós para fazer as devidas reflexões sobre tudo que foi dito, combinado e experimentado nos dias anteriores. Distância para refletir.







LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É hora de compartilhar um pouco mais de suas dores, mas também de suas alegrias, para que as pessoas conheçam melhor sua alma e, assim, possam tomar decisões mais acertadas ao seu respeito. Relacionamentos sociais.







VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo isso que foi conversado e que motivou entusiasmo a respeito do futuro, a partir de agora começa a ser operacionalizado, e essa é a parte difícil do caminho, mas também a mais compensadora. Encare com alegria.







LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O sinal de evolução espiritual se manifesta através das pessoas que conseguem celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, tomando distância da inveja normal que tomaria conta da alma em situações como essa.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As promessas são lindas e motivam entusiasmo, mas na hora em que começar a ficar evidente a falta de ação, esses lindos sentimentos se converterão em decepção, com a mesma força com que se sente entusiasmo agora.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Oferecer apoio e motivação às pessoas que precisam é uma atitude nobre de sua parte, desde que você não esteja empurrando alguém à linha de frente da batalha na tentativa de se esconder de suas responsabilidades.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Melhorar a relação com as atividades cotidianas não precisa de nada além de você gostar do seu dia a dia e, em vez de fazer tudo no automático, se envolver com o coração em cada pequena atividade habitual. Aí sim!

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Enquanto houver alegria e leveza haverá também o melhor aproveitamento possível deste instante entre o céu e a terra, que nos brinda com a possibilidade de experimentar bons momentos através dos relacionamentos.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que sua alma rabugenta resista a aceitar que tudo possa estar bem, e assim tornar o coração um pouco mais sereno do que o habitual, as evidências confirmarão que, realmente, está tudo bastante bem.