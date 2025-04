Carreta de combustível explode na BR-101 e incendeia 25 veículos em SC

Um caminhão carregado com etanol tombou e explodiu neste domingo (6/4), por volta das 13h30, no quilômetro 233 da BR-101, em Palhoça (SC). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 22 automóveis e três carretas foram atingidas pelo incêndio.

A concessionária responsável pelo trecho, Arteris Litoral Sul, informou que a rodovia está interditada nos dois sentidos, sem previsão de liberação.

Leia também: Aviões colidem com pássaros durante pouso no Aeroporto Internacional de São Paulo

O acidente causou pânico entre os motoristas que estavam próximos ao local da explosão. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que ocupantes de veículos saíram correndo da pista para tentar fugir do fogo.

15h06(domingo) - BR 101 - Palhoça:

Em Palhoça/SC, no km 233 da BR 101, trânsito TOTALMENTE interditado. Tombamento de carreta de combustível, seguida de explosão. Sem previsão de liberação. Com a explosão, vários outros carros tb se incendiaram. pic.twitter.com/zKYhfmqFdY — Ciro Salla - ? (@cirosalla) April 6, 2025

???????????? BRASIL: TRAGÉDIA EM FLORIANÓPOLIS.



Acidente no morro dos cavalos em Palhoça na tarde deste domingo (5). Informações que um caminhão de combustível pegou fogo e atingiu vários carros.



Ao menos 22 carros e três carretas foram atingidos pelas chamas causadas pela explosão… pic.twitter.com/2zwnmSYV2e — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) April 6, 2025

De acordo com os bombeiros, cinco pessoas ficaram feridas. O motorista do caminhão-tanque que tombou e a esposa dele sofreram queimaduras nos membros superiores e inferiores. Eles foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento de Pinheira. A informação foi publicada pelo portal Uol.

Leia também: Suspeito de matar arquiteto que atropelou ladrão no Butantã é preso

A Arteris Litoral Sul informou, por volta de 19h, que a pista sentido Porto Alegre (sul) está com 11 quilômetros de congestionamento e, no sentido Curitiba (norte), com 10 quilômetros.

O Correio entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina em busca de mais informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.