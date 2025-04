Maior estátua de Cristo do Brasil recebe 10 mil visitantes durante inauguração

A inauguração do maior estátua de Jesus do Brasil, em Encantado (RS), ocorreu neste domingo (6/4). Durante o fim de semana, mais de 10 mil visitantes visitaram a obra, conforme apurado pelo Correio junto à assessoria do complexo. Esteve presente na cerimônia de inauguração o Cardeal Silvano Maria Tomasi, enviado especial do Papa Francisco, bem como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Leia também: As estátuas de Cristo pelo Brasil

Chamada Cristo Protetor, a obra tem 43,5 metros — 5,5 metros a mais do que o Cristo Redentor, localizado no Rio de Janeiro (RJ). A estátua, esculpida por Markus Moisés Rocha Moura, está localizada no Morro das Antenas, 436 metros acima do nível do mar. Foram dois anos de construção da obra, que foi finalizada em 2022.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Cristo é protetor, Cristo é o salvador do mundo. É o ponto de referência para qualquer um de nós", disse o Cardeal Tomasi na ocasião.

Confira fotos da inauguração:





















De acordo com a Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), a estátua foi construída graças a doações da comunidade. "A obra de edificação do Cristo Protetor não conta com a aplicação de recursos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais", afirma o site da atração.