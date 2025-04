Acampamento Terra Livre reúne milhares de indígenas para pedir demarcação

São esperados entre 6 a 9 mil indígenas de todas as regiões do país - (crédito: Nailson Wapichana/Apib)

A 21ª edição Acampamento Terra Livre, considerada a maior mobilização indígena do país, começa nesta segunda-feira (7/4) e vai até sexta-feira (11/4). Assim como a edição do ano passado, o evento será realizado no espaço da Funarte, em Brasília.

O tema do acampamento deste ano é: “Apib somos todos nós: Em defesa da Constituição e da vida”. O ATL 2025 celebra a união e a resistência do movimento indígena representado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil que, neste ano, completa 20 anos.

O Acampamento Terra Livre é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e suas sete organizações regionais de base, sendo elas: Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Conselho Terena, Coaib e Comissão Guarani Yvyrupa.

São esperados entre 6 a 9 mil indígenas de todas as regiões do país. "O acampamento é uma oportunidade única para conhecer a diversidade cultural indígena, ouvir suas histórias e entender suas lutas. Visitar o acampamento é somar forças na defesa dos direitos, da terra e da dignidade dos povos indígenas", diz a Apib.

Para a Apib, a 21ª edição do ATL também é um momento para discutir a participação indígena na 30ª edição da Conferência das Partes (COP 30), que ocorrerá em novembro em Belém (PA). A Comissão Internacional Indígena para a COP30 será lançada na mobilização.

Além disso, entre os temas debatidos na plenária principal do ATL estão os conflitos em territórios indígenas, a criação da Comissão Nacional da Verdade Indígena, a Câmara de Conciliação do Supremo Tribunal Federal (STF), a transição energética justa e a resistência LGBTQIA+.

A campanha “A Resposta Somos Nós” também será uma das temáticas da mobilização. Lançada durante a Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, a iniciativa destaca a necessidade de ações decisivas contra a crise climática, como o fim da era dos combustíveis fósseis, uma transição energética justa e o reconhecimento da autoridade climática dos povos indígenas e de seus territórios na proteção da vida no planeta.

A mobilização está estruturada em cinco eixos: “Apib Somos Todos Nós”, “Resistência e Conquista”, “Desconstitucionalização de Direitos”, “Fortalecendo a Democracia” e “Em Defesa do Futuro – A Resposta Somos Nós”.

Veja a programação:

Segunda (7/4)

06:30h – 08h | Café da manhã

08h – 10h | Boas Vindas, acordos de Convivência, informes gerais e Programação

10h – 12h | Apresentação das delegações Indígenas

12:00 – 14:00 | Almoço

14h – 16h | Plenária “APIB | Somos Todos Nós: Em defesa da Constituição e da Vida”

16h – 18h | 20 anos da Apib: Desafios atuais e novas estratégias de luta

19h | Jantar

19h – 22h | Noite Cultural – Documentário de 20 anos da Apib

Terça (8/4)

06:30 – 08:00 | Café da manhã

08h – 09:00 | Apresentação das delegações e Concentração para a marcha

09:00 | Marcha “Apib Somos Todos Nós: Nosso Futuro não está à venda!”

11:00 | Sessão Solene no Plenário da Câmara dos Deputados “21ª edição do ATL e 20 anos de APIB”

12:00 – 14:00 | Almoço

14:00h – 16:00 | Plenária “Memória, Verdade, Reparação e Justiça: Por uma Comissão Nacional Indígena da Verdade (CNIV)”

16:00 – 16:30 | Exibição de Documentário “O Chamado do Cacique: Herança, Terra e Futuro”

16:30h – 18:00 | Plenária “Territórios Indígenas: Conflitos, Diagnóstico e Perspectivas”

19:00 – 22:00 | Noite Cultural

19:00 – 19:30 Ato contra a violência dos povos indígenas

19:00 | Jantar

Quarta (9/4)

06:30 – 08:00 | Café da manhã

08:00 – 12:00 |Diálogos Temáticos nas Tendas das Organizações Regionais

09:00 – 12:00 | Plenária Nacional de Saúde Indígena: Transição, Resistência e Protagonismo

12:00 – 02:00 | Almoço

14:00 – 16:00 | Plenária “O Acordo sem Voz: A Câmara de Conciliação no STF e a Reconfiguração da Política Indigenista no Brasil”

16:00 – 18:00 | Plenária “Por uma transição energética justa para todos os povos”

18:00 – 18:30 | Apresentação de Pesquisa sobre Petróleo e Gás na região de abrangência da APOINME

19:00 – 22:00 | Noite Cultural – Ato “Memória, Justiça e Resistência Indígena LGBTQIA+”

19:00 | Jantar

Quinta (10/4)

06:30 – 08:00 | Café da manhã

08h – 12h | Diálogos Temáticos nas Tendas das Organizações Regionais

12:00 – 14:00 | Almoço

13:30h – 14h | Apresentação das delegações e Concentração para a marcha

14h – 16h | Plenária “A resposta Somos Nós: Povos Indígenas rumo à COP 30” e Lançamento da Comissão Internacional Indígena para a COP 30

16h – 18h | Marcha “A Resposta Somos Nós”

19h – 22h | Noite Cultural

Sexta (11/4)

06:30 – 08:00 | Café da manhã

08h – 12h | Diálogos Temáticos nas Tendas das Organizações Regionais

12:00 – 14:00 | Almoço

14h – 18h | Plenária política com lideranças Indígenas

18h | Plenária e Leitura de Documento Final do ATL

19h – 22h | Noite Cultural