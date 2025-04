Rio de Janeiro segue em alerta para chuvas e deslizamentos

Após fortes chuvas atingirem o estado do Rio de Janeiro ao longo do fim de semana, os cariocas amanheceram, nesta segunda-feira (7/4), com quatro municípios sob alerta vermelho (alto risco) para deslizamentos e 12 sob risco moderado — incluindo a capital fluminense. De acordo com a Defesa Civil, o estado inteiro está sob alerta laranja (moderado) para riscos hidrológicos.



Os municípios com alerta vermelho para deslizamento são: Angra dos Reis, Teresópolis, Duque de Caxias e Petrópolis. Aqueles sob alerta laranja são Bom Jardim, Mangaratiba, Paraty, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Guapimirim, Magé, Mesquita, Nova Friburgo, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti.

Entre a última sexta-feira (4) e a madrugada do dia 7, os maiores acumulados de chuva são as cidades com maiores riscos de deslizamento — Teresópolis com 442,4mm; Angra dos Reis com 401,8mm; Petrópolis, 391,8mm; e Duque de Caxias, 220,6mm. Também entrou para a lista o município de Belford Roxo, com 236,2mm, segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ).

Balanço

Nos últimos três dias, o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) atendeu a 568 ocorrências e resgatou 80 pessoas sem ferimentos graves, sem registro de mortes. Porém, por conta da força das tempestades, 523 ficaram desalojadas e 48 desabrigadas.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

