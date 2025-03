Visto será exigido para turistas do Canadá, EUA e Austrália a partir de abril

A exigência de visto para visitantes da Austrália, Canadá e EUA deve voltar já no próximo mês, pois o prazo estipulado no decreto, publicado em 2024, que prorrogava o programa de isenção de visto, termina dia 10 de abril. O documento será exigido nos portos, aeroportos e fronteiras terrestres brasileiras.

Até o momento não há informações, por parte do governo brasileiro, se o prazo será estendido mais uma vez. O Correio entrou em contato as assessorias dos ministérios do Turismo e das Relações Exteriores e aguarda a resposta.











































































































































































































































A partir do dia 10, caso a medida entre vigor, os cidadãos norte-americanos, canadenses e australianos que desejarem vir ao Brasil, poderão solicitar on-line, por meio do site do Itamaraty, o visto eletrônico e-Visa. Ele tem o custo de US$ 80,90 e está disponível para pessoas cuja estada tenha duração de até 90 dias e tem como finalidade: turismo e trânsito, além de negócios. O documento permitirá múltiplas entradas no país e terá o mesmo prazo de validade dos vistos convencionais: 10 anos para norte-americanos, 5 anos para canadenses e australianos.

Vale lembrar que além dos países, o plano de visto também incluia o Japão. No entanto, em 2023, o Brasil fez um acordo com o país asiático, a partir do princípio da reciprocidade, para isentar brasileiros e japoneses da necessidade do visto de turista. A medida é válida para estadas com duração de até 90 dias, em ambos os países, e a previsão é que termine em setembro de 2026.