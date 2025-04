Pássaro usa pão para capturar peixe, em Goiânia

Paciência é a virtude dos grandes pescadores. Saber esperar o momento certo para fisgar o peixe. Enquanto ela falta para muitos homens, sobra para um pássaro.

Aconteceu no Bosque dos Buritis, um parque situado no Setor Oeste, região nobre de Goiânia . Gustavo Henrique dos Santos Correia, 20 anos, filmava à margem de um dos lagos quando flagrou um comportamento curioso de um pássaro socozinho, também conhecido como garça-mirim. (veja o vídeo abaixo)

Leia também: Ciência identifica mecanismo que faz enguia hermafrodita mudar de sexo

"Foi no sábado (5/4), pouco antes das 18h. Tinha um moço jogando pedaços de pão para os patos. Eu e meu amigos olhávamos e tirávamos fotos. Quando olhei para o lado, vi o socozinho com um pedaço de pão no bico, jogando-o na água", contou ao Correio.

Depois de algumas tentativas, o pássaro conseguiu capturar o peixe usando o pedaço de pão como isca. E o mais curioso: em um momento, ele percebe a aproximação de um tracajá e se afasta para tentar a pescaria mais adiante.

Gustavo explicou que tinha visto, na internet, um vídeo sobre o comportamento do socozinho. "Quando vi o pássaro, logo percebi o que ele tentava fazer", disse. "Foi quando peguei o celular, na esperança de registrar a cena de captura do peixe." Deu certo. Depois de muita paciência, o socozinho saiu com a refeição presa ao bico, e Gustavo com as imagens no celular.

Veja o vídeo: