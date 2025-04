Santa resiste à queda de lona de circo de ex-BBB após temporal

Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida permaneceu intacta após o desabamento da lona do circo Ônix, de propriedade do ex-BBB Edy, atingido por um forte temporal na cidade de Tocantins, em Minas Gerais. A forte chuva causou sérios danos à estrutura do espetáculo itinerante, mas, segundo o artista, a santa ficou inteira entre os escombros.

Pelas redes sociais, Edy compartilhou um vídeo que mostra a imagem preservada, ainda que sem a coroa. “O circo caiu, rasgou inteiro, mas a minha santa está aqui, inteira; ela só perdeu a coroa. Foi ela que tomou conta”, relatou o ex-BBB.

Em outra publicação, ele detalhou os prejuízos causados pela tempestade: “Destruição total. São ossos do ofício, mas, se Deus quiser, a gente volta e vai se reerguer”. Apesar do susto, não houve feridos. “A nossa casa de espetáculo rasgou e agora é correr atrás para conquistar uma lona nova e poder voltar a trabalhar”, completou.

Para lidar com os prejuízos, Edy iniciou uma vaquinha online e busca alternativas para manter as atividades do circo. Em entrevista ao Gshow, revelou estar em contato com colegas da comunidade circense. “Vou correr atrás de colegas de circo para ver se me emprestam uma lona. No circo, como não temos salário fixo, não podemos nos dar ao luxo de ficar parados”, explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edy - Palhaço Danoninho ???? (@edysimoesofic)

Edilberto, conhecido como Edy, participou da atual edição do Big Brother Brasil ao lado da filha, Raissa Simões. A dupla foi a segunda eliminada do reality, com 50,7% dos votos, no dia 28 de janeiro de 2025.

Leia também: Milagres religiosos que despertam a fé e desafiam a ciência

Além de Tocantins, o temporal provocou estragos em outras cidades da região. Em Juiz de Fora, os ventos chegaram a quase 100 km/h, provocando quedas de árvores e destelhamentos.