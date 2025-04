Ex-BBBs divulgam Vakinha de Edilberto após destruição do Circo Ônix

O Ex-BBB Edilberto passou por um momento difícil após fortes temporais atingirem parte do Brasil e destruírem completamente o Circo Onix, de sua família. Emocionado, ele compartilhou nas redes sociais imagens dos estragos causados pela chuva. “Destruição total. Infelizmente, são os ócios do ofício. Mas, se Deus quiser, vamos nos reerguer”, disse.

Após o prejuízo, Edilberto criou uma vaquinha online para tentar reconstruir o circo. Sua filha, Raíssa, que também participou do BBB, divulgou a campanha nas redes e desabafou sobre o drama vivido pela família. “É nossa vida, nosso sustento. Ver tudo assim é devastador”, escreveu ela.

A solidariedade logo começou a se espalhar. As ex-BBBs Aline Patriarca e Gracyanne Barbosa, que estiveram na mesma edição que Edilberto, também se mobilizaram em apoio à causa. Ambas compartilharam o link da vaquinha e incentivaram seus seguidores a colaborarem com a reconstrução.

O Circo Onix é o projeto de vida da família de Edilberto e já percorreu diversas cidades do Brasil. A destruição representa não apenas perdas materiais, mas também o fim temporário de um sonho cultivado com esforço. A família agora conta com a força da internet para conseguir recomeçar.

Nas redes sociais, muitos fãs do ex-BBB deixaram mensagens de apoio e prometeram ajudar como puderem. “Vamos ajudar esse guerreiro a reerguer o circo”, dizia um comentário. A campanha segue ativa, com a esperança de que o Circo Onix volte a brilhar sob a lona o quanto antes.