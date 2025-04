Banco Central cede 11º andar de prédio em Belém para organização da COP30

O Banco Central disponibilizou parte da sua sede em Belém (PA) para a Secretaria Extraordinária responsável pela organização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), ligada à Casa Civil. O espaço será utilizado por um período inicial de 12 meses, entre abril de 2025 e abril de 2026, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

O termo de cessão, autorizado pelo diretor de Administração do BC, Rodrigo Teixeira e assinado pelo gerente local, Fábio Augusto Guimarães Teixeira, garante o uso exclusivo do 11º andar do prédio. Cabe ao Banco Central custear as despesas comuns do edifício durante o período de vigência.

A área cedida tem 562 metros quadrados, o equivalente a 4,84% da área total de trabalho do edifício. O espaço inclui escritórios, banheiros, salas técnicas, sacadas, copas e também está equipado com mobiliário e eletrônicos. Além disso, foram incluídas três vagas de garagem.

Apesar da cessão, o acordo estabelece restrições quanto ao acesso da equipe da Casa Civil a áreas consideradas sensíveis, como a central de segurança, as caixas-fortes e os sistemas de TI. A sede do BC em Belém está localizada no bairro Campina, a poucos metros do tradicional Mercado Ver-o-Peso.

A COP30 será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, na capital paraense, e deve mobilizar lideranças internacionais e estruturas logísticas em diferentes pontos da cidade.

*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro

