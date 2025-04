Idosa é assaltada por meninos uniformizados segundos após sair de casa

Por Amanda S. Feitoza — Uma idosa foi assaltada por dois adolescentes na última quarta-feira (16/4), na Zona Norte do Rio de Janeiro, segundos após sair de casa. As câmeras de segurança registraram o momento em que os jovens, vestindo o uniforme da rede pública de ensino, abordam a vítima nas proximidades do Norte Shopping.

Nas imagens é possível observar a mulher saindo de casa com um celular na mão e sendo surpreendida instantes após fechar o portão; ela foi empurrada contra um vaso de plantas por um dos menores, enquanto o outro leva o celular. Logo após o crime, ela retorna ao prédio de onde havia saído, e outros adolescentes, também uniformizados, passam pelo local.

Policiais foram acionados, recuperaram dois celulares e encaminharam três menores à 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo). De lá, os meninos foram levados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O caso foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.

