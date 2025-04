Homem é preso após agredir e ameaçar avó de 68 anos com faca, no Guará

Por Amanda S. Feitoza — Na noite da última quarta-feira (17/4), um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na QE 20 do Guará 1, suspeito de ameaçar a própria avó, de 68 anos, com uma faca.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a idosa bastante abalada, que confirmou as ameaças. No entanto, o agressor já havia fugido do local. A PMDF então deixou um número de telefone e orientou a vítima a entrar em contato imediatamente, caso o neto retornasse.

Horas depois, a senhora voltou a acionar a polícia, relatando que estava novamente sendo ameaçada e temia por sua vida. Os policiais do 4º BPM retornaram à casa e iniciaram buscas nas imediações. O suspeito foi localizado ainda nas proximidades da residência, portando uma faca.

O homem, que já possui dez passagens pela polícia, incluindo lesão corporal, injúria e casos relacionados à Lei Maria da Penha, foi detido e encaminhado à delegacia.