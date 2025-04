Homem mata o amigo a facadas por causa de um violão

Um homem de 45 anos, condenado em 2008 por homicídio, quando matou sua mulher, voltou a praticar o crime, desse vez, matando um amigo por motivo fútil. O crime ocorreu em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações dos policiais que estiveram no local, houve uma discussão entre a vítima e o assassino. A briga teria sido por causa de um violão. O primeiro, que era violeiro, queria trocar as cordas do violão, que pertence ao matador. O acusado não deixou e acabou matando o amigo, de 37 anos, a facadas.

O autor alegou que o amigo teria quebrado seu violão e também teria iniciado a quebradeira de objetos em sua casa.

Sabe-se, segundo os militares, que os dois estavam bebendo. De repente, segundo vizinhos, os dois começaram a discutir e, em seguida, partiram para uma luta corporal.

Mesmo após ser esfaqueado, a vítima conseguiu sair da casa e correu para a casa de um vizinho, pedindo ajuda, mas acabou morrendo.

O assassino fugiu do local. Ele foi encontrado, próximo à casa, pelos policiais militares. Na delegacia, parentes do autor contaram que ele bebe muito e que tem surtos, ficando agressivo.

