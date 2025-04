Mãe conhece filha 30 dias após o nascimento depois de passar um mês em coma

Uma mãe conheceu a filha 30 dias após o nascimento, no Pará. Wilmara Bentes da Silva, de 33 anos, é servidora pública e sofreu um AVC durante o trabalho de parto que levou ao nascimento de Wiliane Vitória. Por isso, ela foi intubada e passou o último mês na UTI do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, distrito de Belém.

O governo do Pará divulgou o caso e informou que Wilmara teve coma induzido por conta de um quadro grave de eclâmpsia. "Segundo especialistas do HRAS, as complicações enfrentadas por Wilmara foram provocadas por um quadro severo de eclâmpsia — condição grave caracterizada por convulsões e alterações na pressão arterial durante a gravidez", informou o governo do Pará.

Nesta quinta-feira (17/4) a Wilmara teve alta da UTI e pôde, finalmente, conhecer a filha. O encontro foi marcado por emoção e lágrimas. A mãe de Wilmara, Dilma Bentes também acompanhou e tudo e agradeceu pelo atendimento médico humanizado que a filha e a neta receberam na unidade de saúde. “Essa é uma das melhores sensações que já tive na minha vida. Posso afirmar que recebi uma bênção: a melhora da minha filha e da minha neta. Enquanto eu viver, serei grata a Deus por dar conhecimentos e habilidades a todos esses profissionais. Muito obrigada por tudo”, declarou.









