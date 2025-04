Marido mata a mulher a chicotadas e avisa a vizinha

Um homem de 50 anos matou a companheira, de 43 anos, a chicotadas e se matou em seguida. O crime aconteceu em Senhora dos Remédios, no Campo das Vertentes, nesse domingo (20/4).

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a vítima foi golpeada com um chicote de madeira pelo companheiro. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Regional de Barbacena, mas morreu no local.

O chamado para a PM foi feito por uma vizinha do casal, no Povoado dos Cunhas. Na casa deles, os policiais encontraram o chicote utilizado nas agressões e sangue espalhado pela sala da casa.

Segundo a vizinha, o marido, mandou-lhe um áudio anunciando o crime e dizendo que iria morrer. Ainda segundo o relatório da PM, a vítima teve o rosto desfigurado.

O filho do casal, de apenas 7 anos, estava no imóvel no momento do crime, e o Conselho Tutelar foi acionado para cuidar da criança.