Operação investiga fraude de R$ 6,3 bilhões em benefícios do INSS

A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta terça-feira (23/4) a 'Operação Sem Desconto', com o objetivo de desarticular um esquema nacional de descontos associativos não autorizados aplicados sobre aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ao todo, são cumpridos 211 mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens que ultrapassam R$ 1 bilhão e seis mandados de prisão temporária. De acordo com informações do portal G1, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi afastado da sua função após a operação. O Correio contatou o INSS e aguarda a confirmação.

Leia também: A guerra contra o Brasil que levou à independência do Uruguai

As ações ocorrem no Distrito Federal e em 14 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Seis servidores públicos foram afastados de suas funções.

As investigações apontam que entidades descontaram mensalidades associativas indevidas de beneficiários do INSS, sem autorização prévia. Entre 2019 e 2024, os valores cobrados ilegalmente de aposentados e pensionistas somam cerca de R$ 6,3 bilhões.

Leia também: PM investiga mensagens de policiais que debocham da morte do papa Francisco

Os suspeitos poderão responder por crimes como corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro.