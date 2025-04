Morre menina de 13 anos após comer ovo de Páscoa; criança é a 2ª vítima

O ovo de Páscoa teria sido entregue por um motoboy na quarta-feira (16/4), acompanhado de um bilhete com a mensagem: "Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa" - (crédito: Divulgação/Polícia Civil)

Morreu nesta terça-feira (23/4) a segunda vítima de um possível envenenamento por um ovo de Páscoa em Imperatriz, no estado do Maranhão. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Saúde, Flamarion Amaral, em uma publicação nas redes sociais.

“Com o coração entristecido, me solidarizo com a dor pela partida precoce da pequena. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte e fortaleça sua família neste momento tão difícil”, escreveu Amaral na legenda do post.

O Correio tenta contato com a administração municipal para obter mais detalhes sobre o óbito e o estado de saúde da mãe das crianças, que também consumiu o chocolate e permanece hospitalizada.

A primeira morte foi confirmada na quinta-feira (17/4). A vítima é uma criança de sete anos — irmão da criança que morreu nesta terça-feira. À época, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), em nota, afirmou que o corpo da criança foi submetido a exame de necropsia no Instituto Médico Legal de Imperatriz. O Correio também contatou a SSP-MA questionando se o laudo pericial já foi finalizado e até o momento da publicação da matéria não obteve resposta.

O ovo de Páscoa teria sido entregue por um motoboy na quarta-feira (16/4), acompanhado de um bilhete com a mensagem: “Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa”.

No mesmo dia da morte da primeira criança, uma mulher foi presa sob suspeita de envolvimento no crime. Ela seria ex-companheira do atual parceiro de uma das vítimas. A identidade da suspeita não foi divulgada pela polícia. A prisão ocorreu na Delegacia Regional de Santa Inês.

As investigações apontam que a mulher foi identificada por meio de imagens de câmeras de segurança de um comércio local, onde aparece utilizando uma peruca enquanto comprava o chocolate. Depoimentos de testemunhas e familiares também reforçaram sua ligação com o caso, levando à prisão preventiva.