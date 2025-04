Ex-miss e ex-primeira-dama, Nabila Furtado, morre aos 35 anos

A ex-miss capixaba Nabila Furtado morreu na terça-feira (22/4), aos 35 anos. A informação foi confirmada pelo marido dela, o ex-prefeito de Cariacica, Juninho Geraldo, por meio das redes sociais.

A causa da morte não foi oficialmente divulgada. No entanto, Nabila estava internada há cerca de dois meses para tratar um quadro de trombose na região do ombro e do braço. Ainda na noite de terça-feira, Juninho publicou uma foto ao lado da esposa no leito hospitalar. Na publicação estava escrito: "Juntos até os últimos momentos".

Em março, o ex-prefeito já havia usado suas redes sociais para atualizar o estado de saúde da ex-miss, destacando que ela seguia hospitalizada e sem previsão de alta. Na ocasião, ele relatou que passava a maior parte do tempo ao lado da esposa na unidade de saúde.

“Estamos muito animados com a recuperação da Nabila, que sofreu uma trombose que atingiu a região do ombro e braço. Daqui do hospital estamos acompanhando as notícias e curtindo o carnaval com muita tranquilidade, e nos preparando para sair em breve”, escreveu à época.

O velório de Nabila teve início às 6h desta quarta-feira (23/4), na Associação de Moradores de Vila Palestina, em Cariacica. O sepultamento está marcado para as 13h, no Cemitério São Jorge, em Alto Lage.