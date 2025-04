O conselho que papa Francisco deu a um jovem casal brasileiro; veja vídeo

Por Amanda S. Feitoza — Após a morte do papa Francisco, em 21 de abril, diversos vídeos que marcaram sua trajetória como Bispo de Roma voltaram a repercutir nas redes sociais. Um dos mais emocionantes é o registro do encontro entre o pontífice e o casal brasileiro Gabi e Edson Marques Bueno, gravado no Vaticano.

No vídeo de apenas 30 segundos, que já ultrapassou os 65 milhões de visualizações e soma mais de três milhões de curtidas, Edson pede ao Papa um conselho para o casamento, já que ele e a esposa haviam se casado recentemente.

Com sabedoria e leveza, o papa responde: “Briguem o quanto quiserem, contanto que façam as pazes antes que o dia terminem.” Ele segue o conselho com um alerta: “Nunca durmam brigados. O dia tem que terminar em paz, com um pequeno gesto, um carinho e pronto.”

O pontífice finalizou o conselho para o jovem casal enfatizando que adiar a reconciliação é um risco. “Sabe por quê? Porque a guerra fria do dia seguinte é perigosa demais”, aconselhou.

A fala simples e direta do papa Francisco emocionou internautas e reacendeu reflexões sobre o valor do diálogo, do perdão e do afeto no cotidiano dos relacionamentos.