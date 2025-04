Associação prepara caminhada para conscientizar sobre Parkinson

Caminhada será no estacionamento 11 do Parque da Cidade - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

Uma caminhada será realizada no sábado (26/4) para comemorar os 20 anos da Associação Parkinson Brasília (APB) e conscientizar a sociedade sobre a doença neurodegenerativa. O evento será no estacionamento 11 do Parque da Cidade. No local, também haverá tendas com atividades e oficinas integrativas de psicologia, fisioterapia e artes.

O percurso é de 2 km, ida e volta no mesmo trajeto. A programação inicia às 15h e a caminhada está prevista para as 16h. Uma ambulância com equipe de socorristas irá acompanhar o itinerário. Além disso, o evento contará com pontos de apoio com voluntários a cada 250 metros.

Criada em 2005, a Associação Parkinson Brasília tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas diagnosticadas com a doença, além dos familiares e cuidadores. A instituição promove encontros semanais, todos os sábados, a partir das 14h, na Escola Parque da EQS 210/211 Sul.

A APB conta com a parceria da Universidade de Brasília (UnB) e outros colaboradores para a realização de um circuito de exercícios de fonoaudiologia, fisioterapia, rodas de música, entre outras atividades.

O que é parkinson?

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Parkinson decorre de uma degeneração das células produtoras de dopamina, um neurotransmissor que, entre outras funções, controla a mobilidade. Quanto maior a faixa etária, maior a incidência da doença.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com Parkinson, o que representa 1% da população mundial a partir dos 65 anos. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas são diagnosticadas com a doença.

