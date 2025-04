Após operação, presidente do INSS é afastado do cargo

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo nesta quarta-feira (23/4) após a “Operação Sem Desconto”, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). A ofensiva investiga a cobrança irregular de descontos associativos aplicados sobre benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024, período que abrange as gestões de Jair Bolsonaro e do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo as autoridades, o esquema teria movimentado ao menos R$ 6,3 bilhões em valores descontados indevidamente dos segurados. A operação mobilizou mais de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU, e alcança 14 unidades da Federação, incluindo o Distrito Federal, São Paulo, Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco, entre outros estados.

Além do afastamento de Stefanutto, a ação cumpre seis mandados de prisão temporária e 211 ordens de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens que ultrapassam R$ 1 bilhão. De acordo com a PF, servidores públicos também estão entre os investigados, sendo que ao menos seis foram formalmente afastados de suas funções por suposto envolvimento nas irregularidades.

O foco da investigação são descontos de mensalidades associativas realizados sem autorização dos beneficiários. O grupo investigado pode responder por corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A equipe do Correio entrou em contato a assessoria de imprensa do INSS, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.