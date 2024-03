FA Francisco Artur

inss - (crédito: INSS/Divulgação)

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, acredita que uma possível adesão ao Concurso Nacional Unificado (CNU) poderia ser prejudicial ao plano de carreira de funcionários da autarquia. A reflexão foi feita em entrevista ao canal no Youtube da Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social (Anaspa), realizada nesta terça-feira (19/3).

Segundo o presidente, tanto os técnicos como os analistas do INSS possuem particularidades que devem ser avaliadas por meio de certames próprios. Esse requisito tiraria o Instituto Nacional do Seguro Social da possibilidade de entrar na lista de concursos do CNU.

“Eles (funcionários do INSS) são, na Esplanada, e na verdade, em todo Brasil, a única carreira do Executivo que realmente concede direitos diretamente à população. Assim, não me parece apropriado termos um concurso geral para essa carreira. Quando foi colocado no ano passado, eu refutei, não porque a ideia é ruim – já que ela é excelente – mas porque a carreira do INSS tem muitas particularidades e, por isso, acredito que devemos ter concursos a parte”, explicou Stefanutto.

Nomeações

No momento, há em curso um certame da seguridade social que teve o edital publicado em 2022. Esse concurso está na fase de convocação de candidatos aprovados para o cadastro reserva. Sobre esta etapa, Alessandro Stefanutto pontuou que esses candidatos ao INSS serão nomeados.

“O INSS tem um concurso em andamento, que vence em maio, e o meu pedido é para prorrogar, porque queremos aproveitar todos os candidatos, todos os que ficaram remanescentes e que possuem condição jurídica de fazer parte do nosso quadro”, explicou.