PM recupera violão avaliado em R$ 12 mil de cantor

Após intensa divulgação e comoção em redes sociais, a Polícia Militar de Frutal (Triângulo Mineiro) recuperou, nessa terça-feira (22/4) um violão e o seu case, avaliados em cerca de R$ 12 mil, que pertencem ao cantor Herick, da dupla Herick e Brunno.

O case da marca Rota 66 com o violão Godin A6 Ultra preto haviam sido furtados do carro do cantor, que foi arrombado na madrugada de segunda-feira (21), em frente à residência dele. Além de recuperar os objetos, a PM prendeu o suspeito do furto.

O cantor, conhecido na cidade e na região, agradeceu o compartilhamento do furto nas redes sociais, com a imagem do violão e o case. "Agradeço o pessoal que compartilhou com a gente. Esse violão era um sonho que eu tinha e ele tem um custo muito elevado. Fui conseguir ter realmente esse violão no final do ano passado. Eu o comprei para dar mais qualidade aos nossos shows e também realizar meu desejo", disse Herick.

Colega de trabalho avisou

O cantor também contou que, inicialmente, deixou o carro trancado e estacionado em frente a sua casa. Mas por volta das 6h30, foi avisado por um colega de trabalho que o veículo estava atravessado em uma esquina próxima a sua casa.

Segundo o registro da PM, ao verificar o carro, o cantor viu que ele havia sido arrombado, sendo que as portas estavam destrancadas, a caixa de fusíveis aberta e o console central arrancado. Além do violão e o case, o suspeito furtou cerca de R$ 600 em dinheiro e três frascos de perfume. A quantia em dinheiro não foi recuperada pelos policiais.