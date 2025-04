Cidade da Grande Belo Horizonte registra tremor de terra

Um tremor de terra de intensidade 2,5 na escala Richter foi sentido em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (22/4). A informação foi divulgada pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), sob análise do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB). O abalo foi o segundo em um mês.

Conforme a RSBR, coordenada pelo Observatório Nacional com apoio do Serviço Geológico do Brasil, o abalo sísmico aconteceu às 22h05 e pode ser sentido pela população local.

O epicentro do tremor foi em uma área rural da região de Várzea das Flores, próximo à margem da Lagoa de mesmo nome, na Região Norte de Betim, segundo o Centro de Sismologia da UnB. Nenhuma ocorrência foi registrada pela Defesa Civil municipal ou pelo Corpo de Bombeiros em razão de intercorrências pelo tremor.

A técnica de enfermagem Luciana Gomes de Melo percebeu os tremores do apartamento onde mora, no Bairro Parque das Indústrias, na região central da cidade. Segundo ela, o surpreendente do abalo sísmico foi a altura dos barulhos provocados durante a noite. "Por mais que você não sinta a terra tremer, você sente reverberar pelos quartos da casa", contou.

Já para o metalúrgico aposentado Warley Augusto, morador do bairro Niterói, a experiência de sentir um tremor de terra pode ser definida como uma "sensação estranha". "Foi um estrondo muito rápido, muito rápido mesmo. A gente nunca está esperando uma situação dessa, apesar de já ter tido outras anteriores. Logo depois comecei a conversar com amigos para saber se [o tremor] realmente foi sentido por eles", contou. Apesar do susto, ele e a família não notaram nenhum dano no imóvel onde moram.

Há um mês, em 22 de março, a cidade também registrou um tremor da mesma magnitude, às 14h30. Na ocasião, também não houve registro de feridos ou prejuízos a imóveis.

Segundo a RSBR, Minas Gerais é o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados no país. “Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre”, informou a organização.

Terremoto com pouca intensidade

O tremor sentido em Betim foi classificado na menor intensidade da escala Richter, conforme informações da Michigan Tech University. Apesar de ser registrado pela rede sismográfica, o abalo neste nível pode não ser percebido pela população.

