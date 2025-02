Polícia busca criminosos que invadiram e atiraram em delegacia para soltar comparsas

Na tentativa de resgatar os comparsas, os criminosos entraram na delegacia de Duque de Caxias e trocaram tiros com a polícia - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, neste domingo (16/2), operação nas comunidades Vai Quem Quer, Rua 7, Santa Lúcia e Rodrigues Alves, em Duque de Caxias, para localizar e capturar os envolvidos no ataque a tiros a uma delegacia no sábado.

Na tentativa de resgatar os comparsas, os criminosos entraram na delegacia de Duque de Caxias e trocaram tiros com a polícia. Dois policiais ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Adão Pereira Nunes. Ambos já receberam alta médica.

Na tarde de sábado (15/02), policiais civis da 60ª Delegacia de Polícia, em Campos Elíseos, prenderam o chefe do tráfico de drogas da comunidade Vai Quem Quer, Rodolfo Manhães Viana (vulgo "Rato"), e o braço direito dele, Wesley de Souza do Espírito Santo. Na ocasião, eles estavam com um fuzil, que foi apreendido pelos policiais.

Veja o vídeo:

"Na ocasião, eles estavam com um fuzil, que foi apreendido pelos agentes. No início da noite, sob o comando de Joab da Conceição Silva, uma das lideranças da facção, dezenas de narcoterroristas entraram na delegacia na tentativa de resgatar os comparsas, que já haviam sido transferidos para a sede da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), na Cidade da Polícia", informou a Polícia Civil ao Correio.