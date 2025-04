Acidente com caminhão-tanque interdita rodovia em São Paulo

Um caminhão-tanque carregado com 45 mil litros de gasolina tombou no km 120 da Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia (SP), na madrugada desta terça-feira (29/4), causando a interdição total da via nos dois sentidos. O acidente ocorreu por volta das 2h30 e não há previsão para liberação da rodovia.

Imagens aéreas registradas por drone pela Guarda Municipal de Paulínia mostram o veículo tombado e o tráfego completamente bloqueado. O motorista seguia em direção a Paulínia quando perdeu o controle e o caminhão tombou no canteiro central, exigindo o bloqueio completo da pista para o trabalho do Corpo de Bombeiros.

A concessionária Rota das Bandeiras, responsável pelo trecho, informou ao g1 que foram implantados desvios no Trevo do Laranjão (km 121) e no bairro Betel (km 119). O acidente gerou grande congestionamento nos dois sentidos da rodovia, afetando o trânsito tanto para quem seguia para Paulínia quanto para Campinas (SP).

Parte da carga de combustível vazou no canteiro central, o que exigiu a presença de equipes ambientais no local. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) acompanha a ocorrência, orientando as ações de contenção do vazamento e avaliando os impactos ambientais, além das medidas a serem tomadas.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), uma galeria próxima ao local do acidente foi contaminada, bem como a tubulação de vegetação da área. Um pesqueiro localizado na região também será avaliado quanto aos possíveis danos. O motorista do caminhão teve ferimentos moderados e foi socorrido.