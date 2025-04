Grávida e mãe de duas crianças é assassinada em trilha de cachoeira

Um homem foi preso suspeito de matar a namorada, que estava grávida de 2 meses, em uma trilha nas proximidades do Salto das Orquídeas, na região dos Campos Gerais do Paraná. O caso ocorreu no domingo (27/4). A vítima foi identificada como Jackeline Liliane dos Santos, de 28 anos, natural de Ponta Grossa. Ela deixa dois filhos, uma menina de 6 anos e um menino de 4 anos.

De acordo com o delegado Angelo Oliveira Batista Dias, o suspeito disse que a vítima morreu ao cair na trilha, mas apresentou diversas versões contraditórias e incompatíveis com as lesões encontradas no corpo da vítima, o que imediatamente levantou a suspeita da equipe policia.

Leia também: Falso médico militar de missão de paz da ONU é preso com documentos em hebraico

Além disso testemunhas presentes no local, que seriam amigos do casal, relataram que o suspeito vinha apresentando um comportamento estranho e diferente ao longo da semana que antecedeu o crime.

A motivação do crime, segundo o delegado, pode estar ligada ao relacionamento do suspeito com a vítima. "Ele seria casado e estaria em processo de reconciliação com a ex-mulher, quando foi surpreendido pela gravidez da vítima. A partir disso, o suspeito, que não tinha interesse em manter esse relacionamento, começou a querer 'se livrar da vítima'. Ele declarou diversas vezes que temia o valor da pensão alimentícia, alegando que isso o levaria à falência", afirmou Dias.

Suspeito teria drogado bebida com medicamento abortivo

O delegado também informou que o homem é investigado por suspeita de ter ministrado um medicamento abortivo na bebida da vítima, uma semana antes do crime, conforme depoimento da mãe da vítima.

Leia também: Falso médico militar de missão de paz da ONU é preso com documentos em hebraico

Segundo Dias, as investigações irão continuar para que "a gente possa determinar a averiguação dos fatos como, de fato, ocorreram", afirmou o policial. Aparelhos celulares da vítima e do suspeito foram apreendidos.

O Ministério Público do Estado pediu a conversão da prisão do suspeito em preventiva. Para o MP, além do feminicídio, o homem deve responder por tentativa de aborto, além de atrapalhar as investigações.