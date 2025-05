Corpo de professora de 42 anos é encontrado em terreno baldio

O corpo de uma mulher de 42 anos foi encontrado, na segunda-feira (28/4), em um terreno baldio na Avenida João Paulo da Silva, na zona sul de São Paulo. A vítima foi encontrada com um cadarço em volta do pescoço, de acordo com o Portal Terra. Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública do estado afirmou que o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"A autoridade policial analisa imagens de câmeras de monitoramento, realiza a oitiva de familiares e atua em buscas de elementos que auxiliem no devido esclarecimento dos fatos. As investigações seguem, por ora, tratando o caso como homicídio. A natureza pode ser alterada ao longo do trabalho investigativo sem prejuízos ao inquérito", completou o órgão.

De acordo com o portal Terra, a mulher foi identificada como Fernanda Reinecke Bonin. Ela era professora de matemática e casada há oito anos com Fernanda Loureiro Fazio, de 45 anos. As duas já estavam separadas há um ano, mas se mantinham legalmente casadas e mantinham contato por conta de seus filhos.

O boletim de ocorrência aponta de Fazio ligou para Bonin na noite de domingo (27/4) para pedir ajuda, uma vez que seu carro tinha estragado. A professora não apareceu e Fazio foi para casa, pensando que a encontraria lá. Bonin não apareceu e também não foi ao trabalho no dia seguinte, o que levou a ex-esposa a chamar as autoridades.