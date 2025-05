Motorista é mantido refém dentro de ônibus em São Paulo

Um motorista de ônibus é mantido refém, nesta quarta-feira (30/4), na lotação que conduzia em Itaquera, zona leste de São Paulo. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar do estado (PM/SP), que inclui atiradores de elite, está posicionado em volta do veículo e negocia com o sequestrador, que até o momento não feriu a vítima.

Policiais militares foram acionados no começo da tarde para atender a ocorrência na Avenida José Pinheiro Borges. Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP/SP), o suspeito, que está armado com faca, “abordou um ônibus do transporte público” e manteve a vítima como refém.