Homem mantém taxista refém durante assalto em Ceilândia

Um taxista, 42 anos, foi mantido refém por um homem, 27 anos, durante um roubo, na tarde da última segunda-feira (14/4). O fato ocorreu por volta de 12h45, na QNO 09, em Ceilândia. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do 10° Batalhão foi acionada para o resgate.

A vítima foi surpreendida pelo autor, que estava armado, e coagida a permanecer sob ameaça enquanto o veículo era utilizado na tentativa de fuga, segundo a PMDF. O autor do crime tentou contra a vida dos militares, durante a abordagem da equipe policial, o que resultou em revide proporcional à agressão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O autor foi contido e socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A vítima foi resgatada ilesa. Foram apreendidos um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e veículo utilizado na fuga. O caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.