Pai e mãe são presos com 6kg de maconha em bolsa de bebê de 1 ano

Mãe e pai de uma bebê de 1 ano foram presos em flagrante carregando 6 quilos de maconha dentro da bolsa do filha. A prisão ocorreu em Goiânia durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um ônibus interestadual que saiu da cidade com destino a Goianésia.

Segundo relato da PRF, durante a abordagem ao ônibus, no km 132 da BR-060, os agentes identificaram um casal com uma criança e perceberam nervosismo excessivo com a chegada dos policiais.

Durante a conversa, o casal apresentou informações contraditórias sobre a viagem. No momento da inspeção na bagagem, os agentes encontraram seis tabletes de maconha dentro da bolsa da bebê. Cada tablete pesa cerca de 1 quilo.

O homem confessou que pegou a droga em Goiânia e estava levando para o interior do estado.

Pai e mãe, de 22 e 26 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Judiciária. Ambos já tinham passagem pelo mesmo crime.

A criança foi entregue ao Conselho Tutelar.