Preso caminhoneiro que furtava combustível no DF e em três estados

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (30/04), um motorista de transportadora acusado de furtar combustível do tanque do próprio caminhão durante o trajeto de transporte. Segundo as investigações, o homem, 56 anos, era responsável pela condução de um caminhão Mercedes-Benz modelo Actros e prestava serviços a uma empresa de transporte sediada em Santa Catarina.

A empresa, no entanto, passou a desconfiar da conduta do funcionário após constatar, por meio do sistema de telemetria e monitoramento, que o caminhão apresentava um consumo de combustível superior ao dos demais veículos da frota, indicando possível desvio.

A polícia descobriu que o motorista vinha subtraindo óleo diesel diretamente do tanque do veículo em diversas ocasiões, o que gerou um prejuízo estimado em R$ 170 mil à empresa. O acompanhamento em tempo real possibilitou a abordagem do motorista na região de Brazlândia, no momento em que estacionava o caminhão em um posto de combustível.

Os investigadores encontraram 14 galões plásticos, cada um com capacidade para 20 litros de diesel. O autuado confessou o furto e indicou que mantinha outros 13 galões com o mesmo conteúdo armazenados em sua residência, no Incra. No local, os policiais identificaram ainda uma caminhonete Toyota Hilux, utilizada no transporte do combustível furtado.

A investigação apontou que o motorista vinha praticando a mesma conduta criminosa em diversas localidades desde março deste ano, com registros em Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e no próprio DF, adotando sempre o mesmo modus operandi: paradas não autorizadas, desligamento dos sistemas de rastreamento e quedas abruptas no nível de combustível.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e, em caso de condenação, poderá pegar até 8 anos de reclusão.