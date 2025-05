BR-381: acidente gera congestionamento de 10 quilômetros; veja fotos

O congestionamento na BR-381, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já ultrapassa 10 quilômetros. As pistas da rodovia estão interditadas desde o fim da manhã desta quarta-feira (30/4) depois que um caminhão tombou e atingiu uma carreta e outros três carros. Há três feridos moderados, segundo informações preliminares da Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a via, que foram levados para o Hospital Regional de Betim.

De acordo com a concessionária, o acidente aconteceu na altura do Km 508,3. Até as 16h40 não havia previsão para liberação da pista sentido BH, que está parcialmente interditada.

A Arteris informou que os motoristas podem driblar a interdição seguindo na direção nordeste para Itaúna na MG-431. Depois, devem seguir na direção norte na MG-050 até a bifurcação da BR-262 e continuar na via até voltar à BR-381.

Ao longo da manhã, a poucos quilômetros de distância, em Betim, os motoristas também encontraram congestionamentos no Km 505. Na região, agentes atuaram em um acidente envolvendo três carretas e quatro carros de passeio. Três pessoas ficaram levemente feridas e não precisaram de atendimento médico. As faixas foram liberadas às 16h, mas o congestionamento já ultrapassava 12km.