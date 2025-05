Atropelamento com Mercedes-Benz deixa feridos graves na Alemanha

Um atropelamento na cidade de Stuttgard, na Alemanha, deixou oito pessoas feridas, três delas em estado grave, nesta sexta-feira (2/5). A polícia local, que noticia e atualiza o episódio em página oficial do X (antigo Twitter), se encontra na área do acidente, no centro da cidade, “com um grande número” de agentes. O corpo de bombeiros também acompanha a ocorrência, que no momento não representa mais perigo para o público.