Vídeo: onça-parda é vista em avenida comercial no Espírito Santo

Moradores de Iconha, no Espírito Santo, registraram, nesta sexta-feira (2/5), o aparecimento de uma onça-parda pelas ruas da cidade. O agente Abel Fortuna, da Defesa Civil do município, confirmou ao Correio a ocorrência, atendida também pela Polícia Militar Ambiental, que recolheu o animal. De acordo com nota, o felino foi atendido por veterinário e “será avaliado por especialistas antes de ser devolvido à natureza”.

Um vídeo com narração do oficial da Defesa Civil, que mostra o animal correndo por entre veículos e comércio, foi compartilhado mais cedo nas redes sociais. No registro, Abel informa que recebeu uma ligação às 5h anunciando o ocorrido. “Tem uma onça solta na Avenida Muniz Freire, uma onça-parda, próximo à Academia Ômega, ao lado da Câmara dos Vereadores”, esclarece.

No vídeo, é possível ver o animal circulando em uma avenida comercial, por entre carros e outros veículos. Provavelmente devido ao horário do acontecimento, não há pessoas nas ruas, e as lojas estão fechadas.