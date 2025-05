Mega-Sena: veja o resultado desta terça; prêmio é de R$ 17,57 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (6/5), cinco loterias: os concursos 2859 da Mega-Sena; o 3384 da Lotofácil; o 6722 da Quina; o 2239 da Timemania; e o 1060 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 17,57 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07-08-15-17-20-51.



A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 3,36 milhões, teve os seguintes números sorteados: 07-15-24-32-52.



A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02-10-11-15-25-26-30. O mês da sorte é 01 – janeiro.



A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 15 milhões, apresentou o seguinte resultado: 07-17-24-46-66-74-78. O time do coração é o 15 – Botafogo/RJ.



A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-08-09-10-11-12-14-15-17-21-22-23-25.



A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira íntegra do sorteio: