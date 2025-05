Homem que matou a mulher em pousada tem prisão decretada

A Justiça converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva do representante comercial, de 38 anos, suspeito de matar a própria mulher, de 40, na noite de quinta-feira (1º/5), em uma pousada na Avenida Otacílio Negrão de Lima, altura do bairro Jardim Atlântico, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Na decisão, o juiz afirmou que as circunstâncias do crime são extremamente graves, indicando uso de extrema violência em face da vítima, que foi golpeada na nuca com um facão, e pontuou o risco gerado pelo estado de liberdade dele, ”que coloca em risco a ordem pública”.

“A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública”, determinou o juiz. A decisão foi tomada em audiência de custódia no sábado (3/5).

Relembre o crime

Segundo o boletim de ocorrência, Fernanda Dantas Garrido Ribeiro foi encontrada caída na área externa da pousada, com um grande ferimento na nuca e já sem sinais de vida. Natural de Cabo Frio (RJ), a mulher era gerente de uma loja na capital mineira e morava no local com o marido e familiares dele. O crime, inclusive, foi presenciado pela mãe do autor, um irmão e uma cunhada.

Os parentes relataram que o casal tinha um relacionamento complicado e com diversos conflitos, mas que havia se reconciliado nos últimos dias. No dia do crime, a família se reuniu para uma confraternização.

O homem bebeu meia garrafa de vinho e cervejas sem álcool durante o dia. Já à noite, ele foi se deitar em uma cama no mesmo cômodo onde a mãe e o irmão assistiam televisão em um sofá. Quando a vítima estava do lado de fora conversando com a cunhada, o marido se levantou e foi até ela, desferindo vários golpes de facão na nuca da esposa.

O irmão do suspeito conseguiu conter o parente, e em seguida abrigou-se com as outras duas testemunhas em um banheiro da pousada, com medo de também serem atacados. Depois disso, o representante comercial fugiu em um carro Chevrolet Opala.

A policia foi acionada e localizou o carro do suspeito na MGC-135, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais. Os militares locais foram informados e reforçaram as buscas pelo marido de Fernanda. Ele foi preso na cidade de Morro da Garça.

Os familiares ainda relataram que, apesar das brigas, o casal estava bem nos últimos dias e demonstrou querer viajar para o Chile nas próximas férias. As testemunhas afirmaram que o suspeito foi diagnosticado com esquizofrenia e fazia tratamento em um hospital psiquiátrico em Belo Horizonte, mas o acompanhamento foi interrompido há um ano. Porém, de acordo com o boletim de ocorrência, o representante comercial ainda fazia uso dos medicamentos Sertralina e Risperidona. Aos policiais, no entanto, as testemunhas não souberam dizer a quantidade e a frequência de uso dos remédios.

A perícia foi acionada e constatou que a vítima apresentava uma lesão na coluna cervical posterior com extensa perda de sangue. O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML).