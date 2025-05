Mãe morre ao ser empurrada por filho em briga durante festa de aniversário

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de uma mulher de 63 anos, que sofreu ferimentos no rosto após ser empurrada por um filho durante uma festa de anivesário. O caso foi registrado no município de Bom Sucesso (PR), no último domingo (4/5).

Conforme noticiado pelo G1 Paraná e confirmado pelo Correio, a mulher participava de uma festa familiar quando dois dos filhos dela começaram uma discussão. Os homens, de 46 e 42 anos, entraram em confronto físico e trocaram agressões. Durante a confusão, a mãe foi empurrada por um deles e desmaiou. Ela foi levada ao hospital da cidade mas já chegou sem vida.

A equipe médica tentou reanimá-la, mas não houve sucesso. A Polícia Civil do Paraná abriu inquérito para investigar a causa da morte. A equipe aguarda laudos periciais e está colhendo o depoimento das testemunhas para entender a dinâmica dos fatos.