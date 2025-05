Pai morre de infarto após saber que filho foi vítima de acidente em BR

O empresário Vilmar de Vasconcelos Silva, dono de um cartório no município goiano de Iaciara, teve um infarto depois de saber que o filho, Tales Matias Vasconcelos, havia sido vítima de um acide nte de trânsito na BR-414 , próximo a Cocalzinho de Goiás, entorno do Distrito Federal. Os dois morreram na última segunda-feira (5/5) e foram enterrados, juntos, nesta terça (6/5).

A informação foi fornecida por uma funcionária do cartório de Vilmar ao g1. Ela conta que estava com o ex-chefe no momento em que ele recebeu a notícia da morte de Tales. “Após uns 30 minutos ele sofreu um infarto”, lembra. “Foi levado ao hospital municipal daqui de Iaciara. Tentaram reanimar, mas, infelizmente, não houve muito o que ser feito.”

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que o jovem estava invadiu a contramão na altura do km 356 da BR-414 e bateu de frente com um caminhão. O rapaz morreu no local e as causas do acidente, bem como o porquê de o veículo ter invadido a outra pista, estão sob investigação da perícia técnica.