Perfil da Petrobras no TikTok tem aumento de quase 70% em seguidores este ano

O perfil oficial da Petrobr a s na rede social de vídeos TikTok ganhou muitos seguidores nos primeiros meses de 2025. Com crescimento de 67% desde o início do ano e de 360% se levados em conta números de 2023, a empresa acumula 419,5 mil pessoas que acompanham publicações recorrentes na plataforma.

De acordo com a companhia de análise de dados virtuais Zeeng, a estatal brasileira está em sexto lugar entre mais de 21 mil marcas nacionais com maior engajamento médio no TikTok. Em uma premiação da plataforma em 2024, a TikTok Ad Awards, uma campanha da petrolífera chamada Influenciadores 70+ — que fez parte das comemorações de 70 anos da empresa — ganhou a categoria "Melhor trabalho com Creator".