STJ autoriza alteração em registro para gênero neutro; decisão é inédita

Em uma decisão inédita, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta quarta-feira (7/5), autorizar o registro civil de gênero neutro. Os ministros seguiram o entendimento da relatora, Nancy Andrighi, que apontou a complexidade do tema e o sofrimento enfrentado pela pessoa envolvida no processo — o julgamento analisou o caso de uma pessoa que realizou cirurgias, mas não se adaptou aos gêneros. A decisão é inédita no Brasil.

A magistrada apontou também o desafio jurídico e social da questão. "A pessoa usufruía de um sexo, pediu para alterar para outro sexo, inclusive, com cirurgia e hormônios. Não era aquilo que estava passando no coração e na cabeça dela. Eu fiz uma pesquisa, a questão é muito dramática", disse.

"Esse ser humano deve estar sofrendo muito porque você sofrer cirurgia, tomar hormônios, converter-se naquilo que ela imaginava que seria bom para ela e depois ela se deu conta que não era também aquilo, não deu certo", apontou a relatora.

Leia também: Governo Trump publica relatório contra tratamentos de transição de gênero

A ministra Daniela Teixeira partilhou do mesmo entendimento e destacou que a Constituição garante o direito ao respeito e à dignidade. Por isso, pessoas com gêneros não-binários não podem ser estigmatizadas.

"É o famoso direito à felicidade já chancelado pelo STF [Supremo Tribunal Federal]. A pessoa trans precisa e merece ser protegida pela sociedade e Judiciário, é dar o direito a autoidentificação é garantir o mínimo de segurança que pessoas binárias têm desde o nascimento", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os ministros da Turma acompanharam o termos do voto da relatora, com os acréscimos do voto de Ricardo Villas Bôas Cueva. Votaram pela possibilidade de alteração os ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira.

Para os integrantes da Corte, embora não exista no país legislação específica sobre o tema, não há razão jurídica para distinguir pessoas transgêneras binárias — que já têm o direito à alteração do registro civil — das não-binárias.

Saiba Mais Política Vídeo de Nikolas Ferreira sobre INSS supera 80 milhões de visualizações

Vídeo de Nikolas Ferreira sobre INSS supera 80 milhões de visualizações Política Moraes marca depoimentos das testemunhas da ação de golpe de Estado; veja lista

Moraes marca depoimentos das testemunhas da ação de golpe de Estado; veja lista Política CCJ analisa suspensão de processo contra Ramagem, acusado de tentativa de golpe