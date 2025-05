Briga por "música de corno" termina com morte a facadas em espetinho

Um homem de 45 anos foi morto a golpes de canivete por outro, da mesma idade, que se irritou com uma música que a vítima pediu para tocar em um espetinho. Segundo a esposa do homem assassinado, o agressor afirmou que a música era “de corno” e o atacou. O caso ocorreu no Bairro Tropical, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de quinta-feira (8/5).

Conforme o boletim de ocorrência, os militares encontraram a vítima caída em uma rua próxima a um trailer de comida, localizado na Avenida Durval Alves de Faria. O homem foi levado ao Hospital Municipal de Contagem, onde morreu logo após dar entrada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Testemunhas relataram que o agressor fugiu pela avenida e os policiais o encontraram escondido debaixo de um carro estacionado na garagem de uma casa. Ele foi abordado e admitiu o crime. Segundo ele, ambos se desentenderam porque queriam ouvir músicas diferentes no estabelecimento.

O suspeito contou que, no início da discussão, afirmou que não queria brigar, mas a vítima respondeu que ele não a conhecia e que "iria matá-lo”. Neste momento, segundo o agressor, ele foi até um carro de um colega, pegou um canivete e retornou ao trailer.

Ainda conforme os registros policiais, o agressor confesso afirmou que foi provocado e atacado pela vítima. Apesar dos golpes, disse que conseguiu sacar o canivete e a atacou. A arma foi encontrada debaixo do carro onde havia se escondido.

Uma testemunha relatou que trabalha com o agressor e que o grupo, juntamente com outros colegas, decidiu ir ao espetinho depois do expediente para beber cerveja. Ela contou que viu a briga e tentou intervir. Depois, viu os dois indo para a rua lateral e, em seguida, uma aglomeração de pessoas. Ao se aproximar, encontrou a vítima caída no chão.

Já o dono do trailer relatou que os homens discutiam sobre qual música deveria tocar e que, após o desentendimento, viu a aglomeração e depois a vítima no chão.

“Música de corno”

Aos policiais, a esposa da vítima contou que o autor do crime estava no estabelecimento ouvindo uma música quando o marido pediu que o proprietário do espetinho colocasse outra canção para tocar. Quando estava pagando a conta, o suspeito se aproximou e disse que a música que ele tinha escolhido era “música de corno”.

Segundo ela, o suspeito chamou o marido para a rua lateral para que pudessem “resolver a situação” e, em seguida, ela viu o marido com as mãos na barriga e caindo no chão.

O local tem câmeras de segurança. As imagens foram recolhidas para análise. O homem foi preso e levado, com o canivete, à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, que segue com o caso.

Nas redes sociais, o estabelecimento lamentou o ocorrido. "Nosso estabelecimento é um lugar prezado a atender familiares, clientes e amigos. Infelizmente, aconteceu essa tragédia próximo ao nosso estabelecimento. Lamentamos o acontecido com a vítima e familiares", disse a empresa.