Projeto para criar Dia da Cegonha Reborn é aprovado em Câmara do Rio

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, na última quarta-feira (7/5), um projeto de lei que tem por objetivo incluir o Dia da Cegonha Reborn no calendário oficial da cidade. Criada em 2023 pelo vereador Vitor Hugo (MDB/RJ), a proposição busca homenagear artesãs, conhecidas como cegonhas, “que customizam bonecas para se parecerem com bebês reais”. O texto segue para sanção do prefeito Eduardo Paes (PSD).