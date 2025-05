"O Brasil acolhe sua eleição com o coração aberto", diz CNBB a Papa Leão XIV

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) disse, nesta quinta-feira (8/5) que o Brasil acolhe “de coração aberto” a escolha do Papa Leão XIV. Em mensagem aberta, a entidade, que representa todos os bispos católicos do Brasil, se coloca à disposição do pastoreio do novo pontífice.

“O Brasil acolhe sua eleição com o coração aberto. Foram dias intensos de oração, em que todas as nossas comunidades se uniram para rezar pelo sufrágio da alma do Papa Francisco, e depois dos novemdiales, pelo Conclave, para que o Espírito Santo conduzisse o Colégio Cadinalício”, diz um trecho da mensagem divulgada pela CNBB.

Papa Leão XIV pede paz e agradece Francisco em primeiro discurso

“Queremos caminhar em comunhão com seu ministério, com espírito sinodal e missionário, para fazer da Igreja cada vez mais uma casa de portas abertas, onde todos se sintam acolhidos, amados e valorizados, especialmente os pobres”, continua a entidade.

A CNBB pede, ainda, a bênção do pontífice para todo o povo brasileiro e diz que os bispos do Brasil se colocam “à inteira disposição” de seu pastoreio.

A mensagem é assinada pelo arcebispo de Porto Alegre (RS) e presidente da CNBB, Dom Jaime Cardeal Spengler; o arcebispo de Goiânia (GO) e primeiro vice-presidente Dom João Justino de Medeiros Silva; pelo arcebispo de Olinda e Recife (PE) e segundo-vice presidente, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza; e pelo bispo auxiliar da arquidiocese de Brasília (DF), dom Ricardo Hoepers.

Leia a íntegra da mensagem:

Brasília-DF, 08 de maio de 2025

Mensagem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, a Sua Santidade, o Papa Leão XIV

Santo Padre,

Com profunda alegria e gratidão a Deus, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) dirige-se a Vossa Santidade para expressar nossa saudação e nossa unidade pela sua eleição como Bispo de Roma, Sucessor de Pedro e Pastor Universal da Igreja.

O Brasil acolhe sua eleição com o coração aberto. Foram dias intensos de oração, em que todas as nossas comunidades se uniram para rezar pelo sufrágio da alma do Papa Francisco, e depois dos novemdiales, pelo Conclave, para que o Espírito Santo conduzisse o Colégio Cardinalício.

Inspirados pelo exemplo dos santos missionários que aqui plantaram as sementes da fé, como São José de Anchieta, queremos caminhar em comunhão com seu ministério, com espírito sinodal e missionário, para fazer da Igreja cada vez mais uma casa de portas abertas, onde todos se sintam acolhidos, amados e valorizados, especialmente os pobres. A luz do Espírito Santo guie constantemente suas decisões, fortaleça sua missão de ser sinal de unidade, amor e esperança para todos os povos, como verdadeiro pastor segundo o coração de Cristo.

Maria Santíssima, a Mãe Aparecida, proteja sua vida e seu ministério com seu manto de ternura e amor maternal.

Pedimos sua bênção para todo o povo brasileiro, e desde já, os bispos do Brasil se colocam à inteira disposição de seu pastoreio.

Em Jesus Cristo, Mestre, Pontífice e Bom Pastor

Dom Jaime Cardeal Spengler

Arcebispo de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo de Goiânia – GO

Primeiro vice-presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife – PE

Segundo vice-presidente da CNBB

Dom Ricardo Hoepers

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília – DF

Secretário-Geral da CNBB.

