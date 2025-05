Falso policial mata homem com sete tiros na cabeça

Um homem foi morto com 11 tiros, sendo sete na cabeça, no início da noite dessa quinta-feira (8/5) em Campo Alegre, distrito de Resplendor, no Vale do Rio Doce. O autor, que ainda não foi identificado, se passou por policial antes de cometer o crime.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, Jorcelino Alves da Silva, estava jogando sinuca no bar que tinha o hábito de frequentar quando foi assassinado. O dono do estabelecimento relatou aos policiais que o suspeito chegou se apresentando como policial, dizendo “Sou polícia, fica quieto aí”, sem mostrar nenhum documento que comprovasse sua identidade.

Em seguida, o autor se aproximou de Jorcelino e o mandou colocar as mãos na parede. Após confirmar a identidade da vítima, realizou cerca de 13 disparos: dois no peito, dois nas costas e sete na cabeça. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança.

Segundo depoimento do dono do bar, em seguida, o suspeito passou por ele como se nada tivesse acontecido e fugiu do local em uma motocicleta Honda CG Titan preta. A PM confirmou que a placa do veículo estava adulterada e pertencia a um caminhão da marca Volvo. A moto foi encontrada na serra que dá acesso à cidade de Pancas, no Espírito Santo.

Aos militares, o irmão da vítima informou que Jorcelino já havia sido preso suspeito do homicídio de um homem natural de Pancas há mais de 30 anos e que seu irmão não tinha desavenças recentes. A Polícia Militar do Espírito Santo também atua no caso.