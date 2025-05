Fã da Lady Gaga desaparecido após o show é encontrado morto

O arquiteto goiano Igor Souza, que havia desaparecido no último domingo (4/5) após entrar no mar durante viagem ao Rio de Janeiro, foi encontrado morto na manhã deste sábado (10/5).

Ele e o namorado haviam ido à capital fluminense para assistir ao show da cantora Lady Gaga, ocorrido no dia 3 de maio na praia de Copacabana, um dia antes do sumiço. As informações são do g1.

*Matéria em atualização.