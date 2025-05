Estudo mostra que Piauí e Bahia lideram o desmatamento da Mata Atlântica

O Atlas da Mata Atlântica 2023-2024, divulgado nesta segunda-feira (12/5), indica que o Piauí lidera o ranking Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) — ferramenta de monitoramento da Mata Atlântica que detecta alertas de desmatamento em fragmentos a partir de 0,3 hectare, incluindo matas jovens —, com 26.030 hectares (ha) desmatados em 2024, um aumento de 44% em relação a 2023.



O relatório une os dados do sistema SAD — baseado em comparação de imagens Sentinel 2 e validação no MapBiomas Alerta — com os levantados pelo sistema Atlas — parceira entre a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que monitora os fragmentos florestais maiores, historicamente chamados de "matas maduras".

Além de liderar o ranking SAD de desmatamento, o estado do Piauí, pelo Atlas, aparece entre os cinco com maior desmatamento de mata madura — fragmentos maiores, melhor conservados, que possuem a maior biodiversidade e o maior estoque de carbono —, com 2.936 ha desmatados. Porém, no período 2023-2024, o valor representa uma redução de 53% nesse tipo de vegetação em comparação com o corte 2022-2023 (6.192 ha).

A Bahia ocupa o segundo lugar do SAD, com 23.218 ha desmatados em 2024, mas, ainda assim, o valor mostra uma queda de 37% em relação a 2023. A destruição de matas maduras, porém, quase dobrou, segundo o Atlas, saindo de 2.456 ha em 2022-2023, para 4.717 ha no corte 2023-2024 (aumento de 92%), sendo o estado que mais desmatou matas maduras.

“O desmatamento da Mata Atlântica segue muito concentrado, principalmente nas regiões de transição da Mata Atlântica com o Cerrado e a Caatinga, no Nordeste brasileiro. Uma região muito concentrada na Bahia, uma região contínua com o norte de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso do Sul. É onde está a maior parte do desmatamento”, explicou o diretor-executivo da SOS Mata Atlântica, Luís Fernando Guedes.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer

